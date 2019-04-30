«Билайн» увеличит скорости LTE в более чем 200 городах

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«Билайн» тестирует в 232 населенных пунктах России технологию LTE TDD (Time Division Duplex). Она усилит существующие технологии передачи данных и в два раза увеличит скорость мобильного интернета для клиентов. На данный момент технологию поддерживают около 500 моделей наиболее популярных смартфонов.
Технология LTE TDD запущена в полосе частот 2600 MHz. Она объединяет спектр, до этого отдельно выделенный на прием и отправку данных, и передача контента происходит поочередно на одних и тех же частотах. Направление трафика регулируется динамически в зависимости от потребности клиентов.
Объединенный спектр частот увеличивает емкость сети и скорости доступа в мобильный интернет, а также повышает эффективность использования ресурсов сети. Благодаря увеличенной емкости, клиенты могут даже в момент пиковой нагрузки на сеть смотреть онлайн-ТВ, использовать видеоконференции и стриминговые сервисы социальных сетей.
«Нам важно, чтобы в условиях растущего трафика клиенты продолжали пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Технология LTE TDD увеличивает скорости доступа и помогает расширить емкость сети, которая необходима для работы с лавинообразным ростом трафика LTE. Объединив эту технологию с другими, мы можем распределить нагрузки между разными слоями сети LTE. Использование этой технологии увеличивает гибкость нашей инфраструктуры и помогает ей соответствовать растущим запросам клиентов», — рассказал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.
Справка
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.
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