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14:26, 30 апреля 2019 3 805

«Билайн» увеличит скорости LTE в более чем 200 городах

«Билайн» увеличит скорости LTE в более чем 200 городах

«Билайн» тестирует в 232 населенных пунктах России технологию LTE TDD (Time Division Duplex). Она усилит существующие технологии передачи данных и в два раза увеличит скорость мобильного интернета для клиентов. На данный момент технологию поддерживают около 500 моделей наиболее популярных смартфонов.

Технология LTE TDD запущена в полосе частот 2600 MHz. Она объединяет спектр, до этого отдельно выделенный на прием и отправку данных, и передача контента происходит поочередно на одних и тех же частотах. Направление трафика регулируется динамически в зависимости от потребности клиентов.

Объединенный спектр частот увеличивает емкость сети и скорости доступа в мобильный интернет, а также повышает эффективность использования ресурсов сети. Благодаря увеличенной емкости, клиенты могут даже в момент пиковой нагрузки на сеть смотреть онлайн-ТВ, использовать видеоконференции и стриминговые сервисы социальных сетей.

«Нам важно, чтобы в условиях растущего трафика клиенты продолжали пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Технология LTE TDD увеличивает скорости доступа и помогает расширить емкость сети, которая необходима для работы с лавинообразным ростом трафика LTE. Объединив эту технологию с другими, мы можем распределить нагрузки между разными слоями сети LTE. Использование этой технологии увеличивает гибкость нашей инфраструктуры и помогает ей соответствовать растущим запросам клиентов», — рассказал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.

Справка

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

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