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14:32, 30 октября 2018 6 223

«Билайн» принял на работу первого робота

«Билайн» принял на работу первого робота

Пока визионеры рассуждают, каких сотрудников в будущем заменят интеллектуальные системы, «Билайн» доказывает: роботы не заменяют людей, но работают с ними вместе, делая бизнес эффективнее:

  • объем выполняемой работы увеличился в два раза без найма дополнительных сотрудников;
  • скорость выполнения операций увеличилась на 30%;
  • сотрудники теперь могут больше времени уделять нестандартным ситуациям, вместо рутинных операций.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в рамках проекта по роботизации процессов (robotic process automation, RPA) впервые трудоустроил робота. В обязанности нового сотрудника, зарегистрированного под именем RobBee, входят проверка и учет кассовых операций.

Внедрение робота проводилось в рамках проекта «Повышение эффективности Объединенного центра обслуживания (ОЦО) ВымпелКом в Ярославле».

В создании алгоритмов искусственного интеллекта приняли участие сотрудники бухгалтерии и службы управления эффективности ОЦО при поддержке IT. Настройкой, обучением и внедрением RobBee занималась команда экспертов центра роботизации ОЦО совместно с компанией EY. Робот реализован на платформе корпорации Blue Prism — одного из ведущих мировых поставщиков систем роботизации.

Необходимость привлечения интеллектуальной системы обусловлена высокой трудоемкостью процесса: корректность кассовых документов и операций во всех 3 300 офисах продаж «Билайн» раньше проверял 101 сотрудник бухгалтерии ОЦО.

Теперь эти функции взял на себя RobBee: он проверяет поступление инкассированных денежных средств в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение.

Работа RobBee позволяет другим сотрудникам ОЦО уделять больше внимания сложным нестандартным ситуациям вместо рутинных операций.

Благодаря RobBee ОЦО удалось отказаться от визуальной проверки более чем 90% кассовых документов, снизить трудоемкость процесса в 4 раза и повысить скорость выполнения операций на 30%. Также в 2 раза увеличился объем выполняемых действий без найма дополнительных сотрудников. Предполагается, что в первый год работы робота расходы сократятся на 36 млн руб, а окупаемость проекта составит 7 месяцев.

«Выбирая сферу ответственности для RobBee, мы руководствовались двумя критериями. Первый — большое количество повторений при небольшом количестве исключений, чтобы можно было составить алгоритм. Второй — трудоемкость, чтобы затраты на создание робота были экономически оправданными. Проверка кассовых документов полностью отвечает обоим критериям — и теперь коллеги из Ярославля имеют возможность первыми испытать нашу уникальную разработку. Примеров роботизации такого сложного процесса в мире единицы, и мы намерены продолжать работу над внедрением подобных систем в «Билайн» «, — прокомментировал исполнительный вице-президент, главный финансовый директор Андрей Ларкин.

«Помимо полученного экономического эффекта, компания сделала важный шаг на пути интеллектуальной автоматизации предприятия — заложила базу для развития на основе процессной роботизации и создала собственный центр компетенций. Дальнейшими шагами могут стать масштабирование, а также обогащение систем RPA когнитивными технологиями, элементами машинного обучения и расширенными возможностями коммуникаций (чат-боты)», — отметил партнер EY Алексей Аммосов.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

Фото: ProTarif.info

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