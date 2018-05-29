Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:55, 29 мая 2018 78

«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета

«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширяет возможности новой тарифной линейки «ВСЕмое!» и предлагает получать дополнительно до 3 ГБ интернета каждый месяц.

Теперь пользователи тарифов «ВСЕмое!» могут менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик.

Воспользоваться новой опцией тарифных планов «ВСЕмое!» можно при подключении к акции «Гиги за шаги». Условия просты — совершая привычные действия, например, походы по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти 10 000 шагов и более в течение дня. Начисление интернет-трафика происходит на следующий день при условии положительного баланса счета. 100 бонусных МБ могут быть начислены только один раз в день.

Считать шаги можно в приложении «Мой Билайн»

Следить за количеством пройденных шагов участники смогут в приложении «Мой Билайн», которое агрегирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика.

«Запуск акции „Гиги за шаги“ стал продолжением реализации стратегии „Билайн“, направленной на предвидение и удовлетворение актуальных потребностей клиентов. С каждым годом в фитнес-залах, на спортивных площадках в парках и во дворах становится все больше людей. Ориентируясь на эти увлечения, в новом предложении мы совместили два ключевых тренда: возможность управлять своими услугами и стремление вести здоровый образ жизни. Для тех, кто уже ведет активный образ жизни, участие в акции — это прекрасная возможность получать реальную выгоду за привычные действия, а для тех, кто менее спортивен — приятный дополнительный стимул начать действовать. Уверены, что нашим клиентам понравится, как просто можно превратить пройденные шаги в интернет-трафик, а полученные результаты и польза для здоровья сделают их счастливыми», — прокомментировала Ирина Лебедева, вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом».

Управление тарифными планами востребовано абонентами

Так, при создании линейки «ВСЕмое!», которая была представлена в марте этого года, были проанализированы и учтены актуальные тренды рынка мобильной связи, одним из которых является кастомизация услуг.

Первые результаты запуска подтвердили, что «Билайн» выбрал правильный подход: самостоятельное управление тарифными планами востребовано абонентами. В течение двух месяцев к новой линейке подключилось более 4 млн клиентов, и порядка 37% пользователей совершили обмен интернет-трафика на голосовой.

При разработке акции «Гиги за шаги» в апреле 2018 года «Билайн» провел исследование среди абонентов, в рамках которого 42% владельцев смартфонов отметили, что регулярно занимаются физической активностью. Более 71% следят за показателями своих тренировок с помощью смартфонов, а 43% ставят план по количеству пройденных шагов в сутки.

Акция действует для физических лиц

Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обслуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчетов линейки «ВСЕмое!» с 29 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории РФ, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и Севастополя. Для участия в акции необходимо согласиться на сбор и обработку компанией ПАО «ВымпелКом» данных о шагах из указанных выше приложений. Организатор акции оставляет за собой право изменять условия начисления/расходования бонусов за шаги. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, Москва, улица Восьмого Марта, дом №10, корпус 14, ОГРН 102770016663.

Более подробная информация об акции доступна на сайте.

На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников акции (длина шага, скорость передвижения и т. д.).

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
14:55, 29 мая 2018
«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета
11:43, 29 мая 2018
В открытом кубке СНГ по LoL разыграют миллион
17:15, 28 мая 2018
Делегация рязанских бизнесменов поучаствовала в работе Петербургского экономического форума
10:25, 28 мая 2018
«ЭР-Телеком Холдинг» и правительство Рязанской области объявили о стратегическом партнерстве
16:44, 25 мая 2018
«ЭР-Телеком» и SAP CIS будут развивать в России проекты по IoT на предприятиях
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 29 163
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 25 904
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
16:03, 17 мая 2018 25 084
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
8:11, 23 мая 2018 19 212
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 344
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости