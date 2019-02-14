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10:15, 14 февраля 2019 92

«Билайн» предлагает безлимитный интернет на год или шесть месяцев при покупке Samsung Galaxy

«Билайн» предлагает безлимитный интернет на год или шесть месяцев при покупке Samsung Galaxy

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии 14 февраля, 23 февраля и 8 марта представляет специальное предложение для посетителей магазинов «Билайн» по всей России — год или шесть месяцев связи с тарифом «Анлим» при покупке смартфонов Samsung Galaxy.

«Совсем скоро всем нам предстоит покупка подарков для родных и близких к предстоящим праздникам. Хочется, чтобы выбранные подарки были полезными и постоянно напоминали о том, кто их подарил. При покупке Samsung Galaxy в наших магазинах можно получить год безлимитного интернета. Именно такой подарок будет в центре внимания любимого человека весь год», — прокомментировал директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Антон Нечаев.

По данным внутренней аналитики «Билайн», самыми часто покупаемыми устройствами на День всех влюбленных, День Защитника Отечества и Международный женский день в сети магазинов «Билайн» традиционно являются смартфоны.

В преддверии предстоящих праздников «Билайн» предлагает при покупке смартфонов Samsung Galaxy год или полгода связи с тарифом «Анлим». Приобретая смартфон в комплекте с тарифом «Анлим», покупатель по цене устройства получает возможность пользоваться безлимитным интернетом и другими услугами связи в течение целого года или шести месяцев.

Например, в состав комплекта вместе со смартфоном Samsung Galaxy A9 (2018) или Samsung Galaxy J6+ входит тариф «Анлим» на год. Выбирая Samsung Galaxy J4+ или Samsung Galaxy J6, покупатель получает услуги связи на шесть месяцев.

Приобрести смартфон в комплекте с услугами связи по выгодной цене на год или полгода посетители магазинов «Билайн» могут также в кредит без первого взноса и переплаты. Сумма ежемесячного платежа в случае покупки смартфона Samsung Galaxy J6+ и года связи по тарифу «Анлим» в кредит составляет 542 рубля.

Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты «Билайн» по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

***

С 06.02.2019 по 13.03.2019 при покупке Samsung Galaxy J6+ абоненту — физическому лицу предоставляется скидка на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи по ТП «Анлим» на 12 месяцев — от 4 545р. до 11 880р. в зависимости от филиала подключения на всей территории РФ (кроме респ. Крым и г. Севастополь). Стоимость Samsung Galaxy J6+ с услугами связи по ТП «Анлим», включая опцию «HD TV» — 12 990 руб. Стоимость смартфона не в составе комплекта 12 990 руб. Указан приблизительный размер платежа по кредиту в рамках предложения. Кредитный продукт «0-0-24 Л» от АО «ОТП Банк». Лиц. ЦБ №2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита от 2 000 до 300 000 руб.; первонач. взнос — 0 руб., срок — 24 мес., ставка — 19,8%. Цены с НДС. Количество оборудования ограничено. Подробнее об акции, и месте ее проведения — на beeline.ru. ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Galaxy — Гэлакси.

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