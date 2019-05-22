«Билайн» отменяет плату за входящие звонки в поездках по стране в сетях любых операторов

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«Билайн» отменяет плату за входящие вызовы в поездках по России в сетях других операторов. С 29 мая все входящие вызовы на номера клиентов (юридических и физических лиц) в поездках по России в сетях любых операторов станут бесплатными независимо от тарифного плана.
Новые условия будут доступны клиентам «Билайн» в поездках по России при регистрации в сетях других операторов. Например, при нахождении на некоторых удаленных территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии, Забайкальском крае, а также в Республике Крым и Севастополе.
Бесплатные входящие действуют автоматически на всех без исключения тарифных планах без дополнительной платы и не требуют подключения льготных опций.
Более года назад «Билайн» почти в пять раз снизил стоимость голосовой связи, мобильного интернета и SMS в сетях других операторов. С декабря 2017 года для клиентов-физических лиц «Билайн», путешествующих по России, при регистрации в сетях других операторов, стала доступна единая стоимость (2,03 рубля) за минуту на входящие и исходящие вызовы, SMS-сообщение и первые 3 Мб мобильного интернета.
С 29 мая 2019 года входящие звонки для клиентов «Билайн» (юридических и физических лиц), пользующихся услугами связи в поездках по стране в сетях других операторов, тарифицироваться не будут, а стоимость исходящих звонков, SMS и мобильного интернета при этом не изменится.
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.
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