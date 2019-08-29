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14:22, 29 августа 2019 61

«Билайн» и GoTech привлекают стартапы для развития 5G и инновационных продуктов

«Билайн» и GoTech привлекают стартапы для развития 5G и инновационных продуктов

«Билайн», российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, стал партнером конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience. Компания ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов, в том числе с использованием технологий 5G и Internet of Things (IoT). Победители смогут протестировать свои проекты в специальной технической платформе «Билайн», созданной для работы в сетях нового поколения.

В фокусе «Билайн» проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT в следующих направлениях:

  • умный город;
  • промышленность;
  • дроны;
  • беспилотные автомобили;
  • виртуальная и дополненная реальность;
  • энергоэффективные технологии;
  • телемедицина.

В рамках трека пилотных проектов компания также рассматривает команды разработчиков и стартапы, которые смогут представить:

  • B2B-решения в области FinTech, Retail, Marketing, HR Tech, Индустрия 4.0 и EnergyTech, подключенные автомобили, VR/AR/MR, тактильный интернет, телемедицина, умный город и управление здравоохранением в городской среде (Urban Health) и др;
  • B2C-решения, позволяющие быстрее решать бытовые задачи и упростить процесс управления финансами, используя интерфейс мобильного приложения;
  • Технологии и продукты, которые могут отслеживать поведение водителя за рулем автомобиля (контроль поведения водителя, поощрение безопасного вождения, управление страховыми выплатами).

Отдельное внимание будет уделено социально ориентированным проектам, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями и стартапам в области m-health. «Билайн» не первый год участвует в номинациях GoTech. По результатам конкурсов 2017 и 2018 годов компания начала сотрудничать с несколькими проектами, среди них:

  • Cloud Interpreter — разработанная стартапом платформа помогает людям со слуховыми ограничениями преодолеть языковой барьер и получить консультации по использованию сервисов компании. «Билайн» внедрил платформу в тариф «Социальный пакет», созданный специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Теперь люди, испытывающие сложности со слухом, могут зайти на нее с помощью сайта или мобильного приложения и получить помощь специальных консультантов в удобном для них формате;
  • PharmMarket — команда разработчиков предложила площадку, которая объединяет малую и среднюю аптечные розницы и фармацевтические компании. «Билайн» внедрил эту технологию в приложение «Мой „Билайн“», и теперь клиенты компании могут покупать товары аптечного ассортимента по выгодным ценам за счет скидок и программ лояльности.

«Сегодня 5G — это одна из самых широко обсуждаемых технологий. И хотя пока в России и европейских странах поиск решений в этой области носит больше экспериментальный характер, нам важно предвосхищать развитие тех технологий, которые будут определять рынок буквально завтра. И конечно, поиск таких решений и идей в стартап-среде — самый логичный и перспективный для нас ход с точки зрения построения действительно работающих моделей будущего. А возможность совместного теста на пилотной зоне 5G „Билайн“ в Сколково — это реальный шаг к жизненной проверке гипотез и предлагаемых решений», — прокомментировал Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн».

Прием заявок открыт до 20 сентября на сайте. Форум GoTech Arena, где состоится финал номинации, пройдет в Москве 15 октября.

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