«Билайн» и GoTech привлекают стартапы для развития 5G и инновационных продуктов

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«Билайн», российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, стал партнером конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience. Компания ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов, в том числе с использованием технологий 5G и Internet of Things (IoT). Победители смогут протестировать свои проекты в специальной технической платформе «Билайн», созданной для работы в сетях нового поколения.
В фокусе «Билайн» проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT в следующих направлениях:
В рамках трека пилотных проектов компания также рассматривает команды разработчиков и стартапы, которые смогут представить:
Отдельное внимание будет уделено социально ориентированным проектам, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями и стартапам в области m-health. «Билайн» не первый год участвует в номинациях GoTech. По результатам конкурсов 2017 и 2018 годов компания начала сотрудничать с несколькими проектами, среди них:
«Сегодня 5G — это одна из самых широко обсуждаемых технологий. И хотя пока в России и европейских странах поиск решений в этой области носит больше экспериментальный характер, нам важно предвосхищать развитие тех технологий, которые будут определять рынок буквально завтра. И конечно, поиск таких решений и идей в стартап-среде — самый логичный и перспективный для нас ход с точки зрения построения действительно работающих моделей будущего. А возможность совместного теста на пилотной зоне 5G „Билайн“ в Сколково — это реальный шаг к жизненной проверке гипотез и предлагаемых решений», — прокомментировал Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн».
Прием заявок открыт до 20 сентября на сайте. Форум GoTech Arena, где состоится финал номинации, пройдет в Москве 15 октября.
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