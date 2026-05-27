Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
15°
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 71.67 0.12 27/05
ЦБ EUR 83.3 -2.15 27/05
Нал. USD 74.21 / 74.54 27/05 12:40
Нал. EUR 88.66 / 88.70 27/05 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
Вчера 10:53
542
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 2026 15:07
518
Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
1 057
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
3 079
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме. На территории США в сети T-Mobile, а во Вьетнаме в сети Viettel стала доступна технология VoLTE, без которой не получится звонить и пользоваться СМС.

Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме. На территории США в сети T-Mobile, а во Вьетнаме в сети Viettel стала доступна технология VoLTE, без которой не получится звонить и пользоваться СМС.

Теперь у клиентов Билайна в США и Вьетнаме есть не только высокоскоростной мобильный интернет, но и возможность совершать голосовые вызовы в сетях 4G — по технологии VoLTE (Voice over LTE, «голосовой LTE»). VoLTE дает улучшенное качество звука и более быстрое соединение по сравнению с обычными вызовами (2G/3G), а также позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом. Но куда важнее то, что местные операторы уже отключили свои 2G/3G сети, то есть без VoLTE в США не работают традиционные звонки и СМС-сообщения.

VoLTE-роуминг от Билайна также работает в ряде популярных направлений с растущим турпотоком — в Японии, Швейцарии, Исландии и др. Клиентам оператора это дает практически мгновенное соединение, чистый звук и возможность во время телефонного разговора пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиенты Билайна чувствовали себя как дома в любой точке земного шара. Запуск VoLTE в сетях T-Mobile (США) и Viettel (Вьетнам) — это очередной значимый шаг, который существенно упрощает жизнь наших абонентов и помогает им оставаться на связи даже в условиях повсеместного отключения сетей 2G и 3G. Благодаря этому мы уверены в комфорте и безопасности наших клиентов в этих странах».

География роуминга Билайна охватывает уже 220 стран и территорий, клиенты могут управлять тарифами для поездок за рубеж с помощью удобного «конструктора роуминга» в мобильном приложении оператора. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия. Билайн продолжает расширять глобальное покрытие.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636