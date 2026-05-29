Билайн запустил тест-драйв 5G в Рязанской области

Оператор запустил новую волну тестирования связи пятого поколения. Теперь индикацию bee.test.5G на совместимых устройствах заметят клиенты оператора во Владимирской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, Ставропольском крае и Республике Ингушетия, а также в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тестирование проводится в рамках подготовки развёртывания сетей 5G в России. Оператор планирует собирать обратную связь от клиентов и помогать им в переходе на смартфоны с поддержкой нового стандарта — для этого в начале июня будет запущена акция с трейд-ин. Первая волна тестовых запусков стартовала 18 мая и затронула Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Амурскую, Калининградскую, Сахалинскую области, Республики Чечня и Карачаево-Черкесия, Приморский край, Камчатский край, ЕАО и Якутию.

Ранее Билайн провел модернизацию ядра сети, которая позволяет ему задействовать существующее оборудование, работать в рамках доступного частотного ресурса, а также отображать индикацию на устройствах с поддержкой 5G и соответствующей программной настройкой. Это подготовительный этап, призванный обеспечить бесшовный переход к связи нового поколения, так что реальные параметры связи пока останутся на прежнем уровне. В дальнейшем 5G активируется в пределах действующего частотного ресурса, а после — и на том, который операторам выделит государство. Всё будет работать бесплатно и без дополнительных операций со стороны клиента.

Для владельцев смартфонов без поддержки технологии 5G Билайн в начале июня запустит специальную акцию: можно будет сдать старое устройство и выгодно приобрести более современное. Это удобная возможность обновить гаджет и подготовиться к использованию всех преимуществ связи нового поколения сразу, как только они станут доступны.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Тестирование 5G — это инвестиция в готовность нашей сети и устройств пользователей к поэтапному запуску пятого поколения связи. Теперь наши клиенты более чем в 20 регионах страны смогут увидеть значок 5G на своих смартфонах, а мы продолжим работу над развитием инфраструктуры, опираясь на обратную связь от них. Напомню, что от клиентов всё это не потребует ни дополнительных действий, ни оплаты».