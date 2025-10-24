В акции участвуют около 50 брендов
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
