Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

Билайн объявляет о старте новой акции «3в1» , в рамках которой клиенты могут приобрести смартфоны с бонусными рублями на связь и дополнительными товарами — и получить всё это по цене одного устройства.

В акцию входят смартфоны популярных брендов — realme, HONOR, Tecno, Samsung, Xiaomi и Huawei. Предложение подойдёт тем, кто хочет выгодно обновить технику этой осенью или подобрать современный девайс в подарок.

Одно из самых интересных предложений акции — realme 15T 256 ГБ. При покупке смартфона в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает по цене смартфона 6 000 бонусных рублей на связь и фирменные наушники realme. Общая выгода при покупке realme 15T 256 ГБ в рамках акции 8 000 рублей. А совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, вместо наушников можно выбрать другие товары — умные часы или колонки, подписки на Книги Билайн и Облако Билайн, настройки, услуги и другое.

realme 15T 5G — это лёгкий смартфон с мощной батареей 7000 мА·ч и при этом тонким корпусом. Это единственный в сегменте смартфон с основной и фронтальной камерой с разрешением 50 Мп. Как и старшие модели, realme 15T получил поддержку алгоритмов AI Party Mode, позволяющих сохранить естественный цвет кожи даже в сложных условиях освещения. А с помощью голосового AI-редактора вы сможете добавить какие-то элементы на фото или изменить их при помощи голоса. За производительность у realme 15T отвечает процессор MediaTek D6400 Max. Благодаря новой увеличенной испарительной камере устройство работает быстро, не перегревается во время тяжелых задач и легко переключается между приложениями без подвисаний.

Акция доступна в интернет-магазине и офисах обслуживания Билайна. Предложение действует до 30 ноября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции 13 000 рублей. Полные условия акции и список товаров-участников опубликованы на сайте beeline.ru .

