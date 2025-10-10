Рязань
Билайн усилил связь в родном селе Сергея Есенина к 130-летнему юбилею поэта

К 130-летнему юбилею Сергея Есенина Билайн усилил сеть в селе Константиново и окрестностях.

Базовые станции оператора модернизированы в городе Рыбное и Рыбновском районе. Также на территории расширены магистральные каналы связи.

Работы, проведённые оператором за 2025 год в Рыбновском районе, позволили значительно увеличить уровень надёжности сети по всему муниципалитету, включая родное село Сергея Есенина Константиново. Ранее в Рыбном появились 4 дополнительных базовых станции билайна, что усилило 4G.

Кроме того, ко дню рождения поэта Билайн стал партнёром «Есенинского пробега» — областного фестиваля бега к 130-й годовщине рождения С. А. Есенина. Оператор установит зону отдыха рядом с финишем. Спортсмены смогут отдохнуть на креслах-мешках и угоститься фруктами, чтобы вновь наполниться силами. Желающие смогут приобрести сим-карту оператора.

«В Рязанской области мы не только работаем над качеством сети, но и активно участвуем в мероприятиях. Ранее мы стали частью празднования Дня Города Рязани. Таким образом мы становимся ближе к жителям области и получаем ещё одну возможность услышать обратную связь, а значит стать удобнее для наших клиентов», — отметил директор Рязанского отделения Билайна Артем Шашуков.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru