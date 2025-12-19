Рязань
Билайн усилил 4G в Рязанской области после отказа от 3G

Сотовый оператор Билайн завершил переход от стандарта 3G к 4G (LTE) в Рязанской области. Это решение значительно улучшило качество связи, повысило средние скорости передачи данных на 30% и обеспечило комфортное использование мобильного интернета.

Теперь частоты, ранее использовавшиеся для 3G, работают в 4G, что отвечает растущему спросу на высокоскоростной интернет. Частоты 2G по-прежнему функционируют, поддерживая голосовую связь.

Для клиентов это означает прямую выгоду: освободившиеся ресурсы позволили сделать сеть 4G мощнее и стабильнее. В часы пик в местах массового скопления людей — торговых центрах, вокзалах и стадионах — интернет справится с нагрузкой. В результате еще больше пользователей смогут одновременно загружать контент в соцсетях, звонить по видеосвязи, не испытывая при этом проблем с загрузкой.

Директор Рязанского отделения Билайна Артем Шашуков: «Переход с 3G на 4G — это не просто технический процесс, а ощутимое улучшение для наших клиентов. Мы направили все ресурсы на усиление LTE-покрытия, что сразу решило проблему „просадки“ скорости в самых загруженных точках. Теперь жители региона получают стабильно высокую скорость для видео, навигации и общения без задержек, где бы они ни находились — в центре города или на природе».

В ближайших планах Билайна — дальнейшая оптимизация сети на основе данных о трафике. Компания будет целенаправленно усиливать покрытие там, где абоненты активнее всего пользуются мобильным интернетом: в новых жилых районах, крупных бизнес-центрах и популярных общественных пространствах Рязани и области.