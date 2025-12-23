Билайн упростил клиентам старше 60 лет использование службы поддержки

Билайн в Рязанской области перенастроил работу службы поддержки клиентов. Теперь клиентам старше 60 лет проще связаться с представителем оператора по телефону. Клиенты серебряного возраста часто используют кнопочные мобильные устройства, и для них единственным способом получить консультации службы поддержки становится горячая линия по номерам 0611 или 8 800 700-06-11 .

Благодаря обновлению системы дозвона клиентам старше 60 лет станет проще взаимодействовать с роботом-автоответчиком. Звонок будет направляться сотруднику контактного центра после ряда сообщений автоинформатора. Также появилась удобная возможность не ждать в очереди, а заказать обратный звонок. Благодаря этому оператор сам перезвонит клиенту.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайн:

«Наша команда постоянно изучает, как используют услуги Билайн разные группы клиентов. На основании полученных данных, мы адаптируем наши сервисы к индивидуальным потребностям пользователей. Так для клиентов, пользующихся нашим мобильным приложением, Билайн ускорил обслуживание в чате поддержки. Теперь клиенты в приложении и личном кабинете могут увидеть индивидуальные сценарии, подобранные на основе их истории обращений. Для клиентов старше 60 лет, которые в основном звонят в службу поддержки по телефону, мы запустили в тестовом режиме новый процесс обслуживания. Он пройдет в нескольких регионах России, один из которых Рязанская область. Этот пилотный проект поможет собрать необходимую информацию, которая поможет в дальнейшем развивать наши услуги исходя из реальных запросов клиентов».

Пилот начался 1 декабря 2025 года и продлится до 31 января 2026 года.

Отметим, что это не единственная опция, которая направлена на удобство и безопасность клиентов Билайн. Компания постоянно увеличивает набор сервисов для абонентов разных возрастных групп.

Клиенты старше 60 лет могут обратиться в салоны связи Билайн за помощью в настройке мобильного приложения (12+) и защиты в мессенджерах;

Также они могут воспользоваться специальной скидкой 20% на подписку bee (би);

(би); Бесплатная услуга « Виртуальный помощник » помогает всем клиентам бороться с мошенническими атаками. При входящем звонке помощник отвечает, узнает цель разговора и отправит запись в мобильное приложение;

» помогает всем клиентам бороться с мошенническими атаками. При входящем звонке помощник отвечает, узнает цель разговора и отправит запись в мобильное приложение; С июня 2025 года Билайн подключил для всех клиентов еще одну функцию безопасности по сбросу звонков от мошенников. Если во время разговора приходит СМС от банка или «Госуслуг», система проверяет номер звонящего и прерывает вызов, если он находится в «черном списке»;

для всех клиентов еще одну функцию безопасности по сбросу звонков от мошенников. Если во время разговора приходит СМС от банка или «Госуслуг», система проверяет номер звонящего и прерывает вызов, если он находится в «черном списке»; Оператор разработал интерактивный тренажер для повышения цифровой грамотности. Позвонив по номеру +7 (903) 704-06-11 , можно прослушать имитацию разговоров с мошенниками и, таким образом, не растеряться при реальном контакте с ними. Для клиентов Билайн звонок по этому номеру бесплатный;

, можно прослушать имитацию разговоров с мошенниками и, таким образом, не растеряться при реальном контакте с ними. Для клиентов Билайн звонок по этому номеру бесплатный; Билайн проводит акции по кибербезопасности для пенсионеров — в офлайн и онлайн форматах;

Все желающие могут ознакомиться с памяткой по взаимодействию с мошенниками . В ней собраны основные мошеннические схемы и советы по их разоблачению;

. В ней собраны основные мошеннические схемы и советы по их разоблачению; Оператор разработал описание услуг на «ясном языке» — основные юридические документы доступны для клиентов в формате легкого для чтения и понимания текста.

