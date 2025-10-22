Билайн прокачал 4G в Рязани и ближайших коттеджных поселках

Сотовый оператор Билайн расширил зону покрытия 4G в Рязани и ближайших поселках, построив новые базовые станции. Телеком-оборудование увеличило емкость сети и скорость соединения.

Учитывая ежегодный рост потребления контента, Билайн своевременно расширяет пропускную способность сети, чтобы она не испытывала перегрузок. Новое оборудование оператор установил в местах с плотной жилой застройкой, там, где стабильная сеть особенна необходима. Связь 4G усилилась в Октябрьском и Московском районах города, а также в примыкающем к Рязани селе Дядьково.

Также базовые станции построили в ближайших коттеджных поселках: Новоселки, Льгово, Поляны. В Поляны многие рязанцы приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты. В небольшом селе есть развлекательные центры, аквапарк и экоотели. Новоселки и Льгово располагаются на живописном берегу Оки. Весной, летом и осенью там растет число городских жителей. С увеличенной площадью покрытия 4G сеть будет работать в привычном режиме даже в периоды большого притока населения в пригороды и сельскую местность.

Директор Рязанского отделения Билайна Артем Шашуков: «В результате проведенных работ скорости 4G в городе и поселках выросли на 25%. Такой результат позволит улучшить цифровой опыт нашим клиентам: они получили возможность скачивать больше файлов за единицу времени, моментально загружать контент в соцсети, смотреть потоковое видео в высоком качестве и комфортно пользоваться онлайн-приложениями. Мы продолжим инвестиции в развитие сети в регионе, расширяя покрытие и внедряя новые технологии, чтобы соответствовать растущим потребностям наших клиентов».

А чтобы каждый пользователь мог оставаться на связи, Билайн запустил подписку bee START * c вечным безлимитом внутри сети, 1 Гб интернета**, который обновляется ежемесячно, и входящими вызовами с номеров любых сторонних операторов. При подключении подписки клиенту необходимо внести совсем небольшую сумму на баланс — этими средствами можно оплатить различные дополнительные опции.

* - Би СТАРТ

** - Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP

Подробные условия на beeline.ru