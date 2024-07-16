Билайн открыл предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy — Z Fold6 и Z Flip6

Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы.

Во всем мире наблюдали презентацию новых гаджетов от Samsung. Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы. Попасть на мероприятие можно было по бесплатной регистрации на сайте музея.

Участники подняли актуальные вопросы и попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное искусство и как Samsung меняет нашу реальность. Спикерами выступили генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, шеф-редактор интернет-издания «Код Дурова» Кирилл Сергеев, а специальным гостем стал цифровой художник Brickspacer. Модерировал встречу Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна.

Спикеры раскрыли изнанку цифровых профессий и показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, которые уже доступны для предзаказа в билайне , можно решать не только личные, но и рабочие задачи.

Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. Убедиться в том, что все действия художника выполняются вживую, смогли и люди в зале. Зрители были активно вовлечены в процесс создания иллюстрации и предлагали идеи, как ее дополнить. Буквально за 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате коллективного творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию.

Brickspacer: «Меня очень привлекла эта история не только потому, что у смартфона крутые возможности с нейросетями, а еще тем, что можно рисовать прямо в телефоне. Я испытывал некоторую зависть к тем, кто может работать, сидя в метро, в кафе или в такси. С выходом новых смартфонов с электронным пером и тех технологий, что в них есть, можно создавать качественные изображения, которые ранее требовали компьютерных мощностей и широкого, сложного инструментария. Это не самое популярное мнение, но я считаю, что за возможностью рисовать в телефоне — будущее. Она фундаментальна, потому что ты можешь не таскать с собой какую-то огромную сумку с необходимыми тебе инструментами, а просто достать из кармана смартфон. Вы можете увидеть, как я в стоковом приложении заметок рисую в Z Fold6 скетч персонажа, а затем финальное изображение, которое у меня получилось благодаря Galaxy AI. Те вещи, на которые я бы потратил множество часов, здесь могут решаться одним касанием. И на самом деле сходу так и не отличишь, что ты это сделал прямо на телефоне и так быстро».

Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна: «Есть искусство, и есть технологии, но самое интересное — это точка их пересечения. Поэтому неслучайно на нашу презентацию мы пригласили создателя популярных маскотов для рекламы и автора видео, собирающих десятки миллионов просмотров, Brickspacer. Результат, который получился в реальном времени благодаря таланту нашего специального гостя, Z Fold6 и возможностям Galaxy AI, насколько крутой, что я даже сам был в шоке от увиденного и сразу пошел пробовать себя вместе с участниками презентации в роли художника».

Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова: «Во-первых, я очень благодарна предложению билайна организовать эту дискуссию, потому что я являюсь последовательным пользователем мобильной связи оператора и, можно сказать, уже больше 20 лет „живу на яркой стороне“. Во-вторых, мне кажется, что это суперклассно, что компания подняла тему совмещения музейного пространства и цифрового искусства с помощью передовых технологий. Сегодня совершенно невозможно закрываться в музее от современных технологий. Я думаю, что сейчас мы находимся в той точке, когда стоит ожидать еще очень многого от искусственного интеллекта в искусстве и появления различных форматов создания цифровой реальности».

Шеф-редактор интернет-издания «Код Дурова» Кирилл Сергеев: «Новые технологии и возможности искусственного интеллекта позволяют нам экономить очень много сил и делать больше, чем мы могли бы. ИИ уже давно был вокруг нас, но для того, чтобы использовать его, нужно было много специализированных знаний: где достать конкретную модель, как и в каких целях ее обучить и так далее. И результат работы ИИ раньше приносил пользу в большинстве своем только тому, кто его создавал. Теперь доступ к возможностям ИИ стал проще, а создавать и пользоваться результатом его работы может практически любой пользователь, просто достав из кармана смартфон».

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