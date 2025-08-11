Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
3 часа назад
266
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 064
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 461
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 705
Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды

Билайн представил обновленную линейку тарифов для подключения смарт-устройств: от модемов и роутеров до автомобилей, умных часов, планшетов и домашних систем видеонаблюдения. Для разных типов устройств подобраны оптимальные пакеты услуг — с понятной тарификацией, бонусами за регулярную оплату и безлимитом на популярные сервисы.

Сегодня все больше устройств требуют подключения к интернету для бесперебойной работы. За последний год продажи SIM-карт для дата-устройств выросли на 9%. Особый рост — в сегменте Wi-Fi роутеров (+13%) и USB-модемов (+15%).

Зачем нужны отдельные тарифы

Традиционные тарифы для смартфонов не учитывают специфику использования модемов, авто или «умных» камер. Это приводит к переплатам и недоиспользованию пакетов. Билайн предлагает специализированные решения под каждую задачу:

  • Для модемов и роутеров — оптимальное решение для дачи или квартиры без проводного интернета. Достаточно установить SIM-карту — и вся семья может смотреть фильмы, слушать музыку, учиться онлайн без лишних настроек.
  • Для автомобилей — современные автомобили, особенно электрокары, требуют собственных сим-карт: тариф Билайна уже адаптирован под подключение в авто, без лишних минут, с безлимитом на музыку, видео и навигацию.
  • Для планшетов — оптимальное количество ГБ с безлимитом на музыку и соцсети, чтобы не зависеть от общественного Wi-Fi.
  • Для смарт-часов, gps-трекеров и других носимых устройств — тариф с необходимом количеством минут и ГБ, чтобы устройство близкого было на связи.
  • Для умного дома — стабильная передача данных от камер, сигнализаций и других систем безопасности, чтобы ваш дом был с вами на связи.

Что еще полезное в тарифах

  • Удвоенные гигабайты при своевременной оплате. На тарифе «Интернет LIVE» (модемы, роутеры, авто) — гигабайты удваиваются каждый месяц без доплат. На тарифе «Интернет UP» (планшеты, смарт-часы, умные устройства) — начисляются дополнительные гигабайты в зависимости от основного пакета.
  • Безлимитный трафик на популярные сервисы. Для модемов и авто: — ВКонтакте, Одноклассники, Rutube, TikTok, VK Видео, VK Клипы, Apple Music, Яндекс Музыка, Telegram, WhatsApp*, Snapchat, WeChat. Для планшетов и носимых устройств: Telegram, WhatsApp*, Snapchat, WeChat (при покупке от 6 ГБ). Эти сервисы не расходуют интернет даже при нулевом остатке трафика.
  • Кешбэк до 100% за оплату тарифа и дополнительных опций — включая домашний интернет и ТВ. Программа «Твоя выгода» позволяет экономить при комплексном подключении услуг.

«Мы видим, что привычка быть на связи распространяется на все большее число устройств — от автомобилей до детских часов, — говорит Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна. — Именно поэтому мы адаптировали тарифную линейку так, чтобы каждый мог просто и выгодно подключить нужное устройство — с понятными условиями, бонусами и реальной пользой, а не универсальными „тарифами про все“».

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото: Шедеврум.