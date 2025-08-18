Билайн демонстрирует уверенный рост и сильные финансовые показатели

Билайн подвел итоги второго квартала 2025 года, зафиксировав рост по всем ключевым метрикам. Чистая прибыль компании за первое полугодие увеличилась на 483,7% по сравнению с прошлым годом и достигла 15 млрд рублей. Драйверами стали расширение телеком- и цифрового бизнеса, внедрение новых продуктов и активные инвестиции в инфраструктуру.

Финансовые результаты второго квартала 2025 года:

Сервисная выручка — рост на 7,6% к аналогичному периоду 2024 года

EBITDA — рост на 8,8%

Рентабельность по EBITDA — 44,7% (+0,8 п. п. год к году)

Чистая прибыль за 6 месяцев — 15 млрд рублей (+483,7% год к году)

Капитальные затраты — 42,1 млрд рублей (+26,6% к прошлому году)

Инвестиции полностью за счет собственных средств, без привлечения новых долгов

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Этот квартал для нас особенный — первый после запуска новой стратегии. Внутри команды мы назвали ее „БЗЗ“ — это и звук, и шифр, и настроение: это и пчела, наш исторический символ, и звук телефона на вибро, и, конечно, Базя — та самая цифровая пчела, которая стала символом заботы о клиентах. А еще Билайн зажигает звезды: себя как компанию, таланты в нашей команде, наших клиентов, помогая им решать свои задачи и двигаться к своим мечтам. Это очень в нашем духе: немного фана, немного шутки, немного скандала — но в итоге все по делу. Мы верим: технологии могут быть человечными, связь — живой, а стратегия — понятной. Мы хотим, чтобы с нами было просто, удобно, безопасно и… позитивно.

Есть и серьезные вызовы. Мы понимаем, как людям сложно, когда блокировки связи в целях безопасности мешают пользоваться интернетом. Мы тоже люди и в такой же ситуации — и как пользователи, и как команда. Поэтому раздаем СМС — они работают всегда, делаем скидки, придумываем решения, чтобы даже в таких условиях работали базовые сервисы: банковские приложения, карты, мессенджеры. Мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру, продукты, безопасность и людей. У нас растет выручка, растет спрос на облачные сервисы, запускаются новые инновационные продукты и ИИ-агенты, расширяются возможности для бизнеса и семьи. Это и есть та самая звезда, которую мы зажигаем: дать каждому возможность почувствовать, что технологии работают на него».

Компания продолжает масштабировать сеть: за год количество базовых станций увеличилось на 8,7% (плюс 18 тысяч), объем дата-трафика вырос на 11,2%, доля VoLTE в голосовом трафике — на 10,9 п. п. Запущен VoLTE-роуминг за рубежом, введены новые магистральные ВОЛС емкостью 1,6 Тбит/с, укреплена надежность ЦОД в Ярославле и запущен георезервный сайт в Москве.

Среди продуктовых новинок — перезапуск платформы «план б.» с доступом к нейросетям, расширение семейной опции «Семья в Билайне» до 10 номеров, запуск услуги Branded Call, кешбэк в «Пятерочке» и «Перекрестке» в «Апельсиновом КОМБО», обновленные «Книги Билайн» с ИИ-помощником и новые тарифы для бизнеса.

В области безопасности за квартал заблокировано 535 млн нежелательных звонков, маркировано почти 600 млн подозрительных вызовов и внедрены новые механизмы защиты от мошенников, включая автоматическое прерывание звонка, если в этот момент приходит код от банка или Госуслуг. Для обучения кибербезопасности создан виртуальный город в Minecraft.

В облачном бизнесе выручка Beeline Cloud выросла на 27%, запущена новая версия платформы с интеллектуальным оркестратором VEGA, отбито 32 тыс. DDoS-атак и получены три международных сертификата безопасности.