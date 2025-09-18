Билайн дарит новым клиентам «плана б. «1 терабайт интернета

Билайн запустил акцию «Честный терабайт"* для новых клиентов платформы «
При подключении «плана б.» в рамках акции новый клиент получает 1 терабайт интернета дополнительно к основному пакету. Бонусный терабайт выдается бесплатно, а его остаток автоматически переносится на следующий месяц и работает на максимальной скорости без дополнительных условий. Это возможность получить уникальный тариф с топовыми нейросетями и компенсацией Telegram Premium и при этом обеспечить себе огромное количество трафика.
А если много интернета не требуется, его в любой момент можно обменять в миниаппе в «Телеграме» на «золото"**. Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России («Золото»). Один гигабайт приравнен к 1 мг золота. Так, весь терабайт способен покрыть практически годовой расход на связь (в зависимости от того, как вы будете использовать свой пакет).
Всего в настоящий момент в «плане б.» доступно восемь нейронок, обеспечивающих широкие возможности работы с текстами, изображениями, фото, видео и музыкой без использования VPN.
** Услуга безакцептная (ограничения по географии: Анадырь, Норильск (Красноярский край). Акция действует до 15 января 2026 года.
