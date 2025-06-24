Для многих сегодня купить квартиру — несбыточная мечта. Льготная ставка доступна только семьям с детьми до 7 лет, а что делать тем, кто ребенка пока не планирует или у кого он уже подрос? Брать ипотеку по рыночной ставке и переплачивать не хочется, но и свое жилье нужно.
Для тех, кто не подходит под льготные программы и хочет уже сейчас переехать в собственную квартиру, застройщик Стройпромсервис создал специальную ипотечную программу с комфортной ставкой 13% — без требований к статусу заемщика.
Вот, что предлагает компания:
Ставка — 13%
Первоначальный взнос — 13%
Условия действуют на все квартиры и позволяют сделать покупку доступной даже тем, кто не может рассчитывать на господдержку.
Программа уже работает, но лимиты по ней ограничены. Поэтому, если вы откладывали решение из-за высокой ставки или не проходили по критериям — сейчас лучший момент, чтобы выбрать квартиру и забронировать её на выгодных условиях.
Узнать больше о программе можно на сайте застройщика, а также по телефону +74912247000
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Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Без ребенка и других условий: в Рязани появилась новая ипотека со ставкой 13% для тех, кто не подходит под льготные программы
Для многих сегодня купить квартиру — несбыточная мечта. Льготная ставка доступна только семьям с детьми до 7 лет, а что делать тем, кто ребенка пока не планирует или у кого он уже подрос? Брать ипотеку по рыночной ставке и переплачивать не хочется, но и свое жилье нужно.
Для тех, кто не подходит под льготные программы и хочет уже сейчас переехать в собственную квартиру, застройщик Стройпромсервис создал специальную ипотечную программу с комфортной ставкой 13% — без требований к статусу заемщика.
Вот, что предлагает компания:
Ставка — 13%
Первоначальный взнос — 13%
Условия действуют на все квартиры и позволяют сделать покупку доступной даже тем, кто не может рассчитывать на господдержку.
Программа уже работает, но лимиты по ней ограничены. Поэтому, если вы откладывали решение из-за высокой ставки или не проходили по критериям — сейчас лучший момент, чтобы выбрать квартиру и забронировать её на выгодных условиях.
Узнать больше о программе можно на сайте застройщика, а также по телефону +74912247000
Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481