Банки вновь повышают ставки по накопительным счетам

Несколько банков анонсировали повышение ставок по накопительным счетам с 1 августа 2024 года. ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка. По данным портала БанкИнформСервис повысили ставки ОТП Банк — до 17%, Банк ФИНАМ, Примсоцбанк и Озон Банк — до 19%, ДОМ РФ — до 16,5%.

Банк России 26 июля впервые в этом году повысил ключевую ставку — до 18%. После этого многие российские банки заявили, что повысят ставки по вкладам и накопительным счетам, в том числе те, которые повышали их еще до решения ЦБ.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. В настоящее время, по его словам, ситуация принципиально иная — вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая «экстра-высокую доходность».

Рост потока вкладчиков и средств в банки подтверждает рыночная статистика Банка России. Так клиенты ВТБ с начала года открыли более 3 миллионов накопительных счетов, а сформированный ими портфель составил 1,4 триллиона рублей — это более 17% общего объема рублевых пассивов банка. Средний размер одного счета сейчас составляет более 350 тысяч рублей.

По мнению экспертов, ставки по депозитам сильно коррелируют со ставками по займам, ужесточение денежно кредитной политики может влиять на спрос на кредиты и привести к снижению интереса к кредитованию.