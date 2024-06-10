Банки уже начали ужесточать условия по ипотеке. До какой даты сохранятся льготные условия на новостройки?

Несмотря на сохранение ключевой ставки, банки вновь ужесточили условия по ипотеке, и первым это сделал Альфа-Банк.

Несмотря на сохранение ключевой ставки, банки вновь ужесточили условия по ипотеке, и первым это сделал Альфа-Банк.

Теперь ставки по базовым программам в банке составляют 20,49% на готовое и строящееся жилье вместо 18,49%.

До 1 июля еще можно успеть взять ипотеку на льготных условиях — со ставкой от 5,5% по госпрограмме и от 3,5% по программе семейной ипотеки, которую также можно оформить без первого взноса. Условия доступны у застройщика «Стройпромсервис».

Предложение действует на все ЖК компании с минимальной ценой на квартиру от 1,7 млн рублей, а до 1 июля можно получить кладовую в подарок.

Переходите на сайт застройщика, чтобы успеть приобрести квартиру до завершения льготной ипотеки.

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