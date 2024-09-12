Банки отобрали первые проекты Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб

6 сентября в Ассоциации российских банков прошло открытое заседание Комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли. В ходе мероприятия прошла первая питч-сессия Второго общероссийского межбанковского финтех-акселератора, на которой были представлены и обсуждены инновационные решения и продукты — участники проекта.

В заседании принял участие председатель правления АРБ Олег Скворцов, модератором мероприятия выступил руководитель Комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли, директор по инновациям Банка Уралсиб Дмитрий Гришин. В рамках питч-сессии обсуждались ⁠актуальные тенденции и вызовы финтеха, новейшие технологии и их интеграция в банковскую отрасль. Организаторы сделали обзор и краткий анализ участников финтех-акселератора — 2024. Всего на рассмотрение и обсуждение были представлены 9 проектов:

Деперсонализатор данных ИИ: анонимизация персональной информации в базах данных;

Zvonobot: сервис голосового обзвона клиентов с посекундной тарификацией;

Dbrain: автоматический анализ документов для KYC;

Дистанционный офис: это онлайн ИИ-офис для управления проектами;

Смартан: автоматический скоринг юрлиц по данным из бухгалтерских систем;

YouGile: платформа-мессенджер по управлению проектами;

UDMPAY: сервис для приема платежей через бесконтактные модули;

Хемуль IT: решение для автоматизации подачи документов и их отслеживания в ГАС Правосудие;

Перформер: веб-сервис для оценки склонности сотрудников и кандидатов к фроду.

По итогам питч-сессии на дальнейшую акселерацию и пилотирование банки взяли 3 проекта — Деперсонализатор данных ИИ, Смартан и Хемуль IT.

Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор был запущен Ассоциацией российских банков (АРБ) в партнерстве с Банком Уралсиб в июне 2024 года. Всего в него было подано 72 заявки от участников. В ближайший месяц пройдет еще несколько питч-сессий, на которых рассмотрят остальные, не менее интересные проекты. Финал акселератора с определением победителей пройдет 10 октября.

Финтех-акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в банковскую бизнес-практику инновационных технологических решений, которые повысят эффективность бизнес-операций, улучшат качество обслуживания клиентов и создадут новые источники выручки. Он предоставляет собой единую платформу, которая объединяет финтех-стартапы, банки и компании-партнеры. В рамках одного акселератора банки имеют возможность увидеть большой спектр инновационных решений и оперативно выбрать то, что максимально соответствует их потребностям. Стартапы, в свою очередь, смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Участники могут подать заявки на акселератор по самым разным направлениям: банковская розница, решения для малого и среднего бизнеса, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, премиум банкинг, улучшение клиентского опыта, корпоративный банкинг и core-банкинг, цифровой маркетинг, HR-технологии, ИИ-решения, цифровые платежи и переводы, а также персонализированные финансовые продукты и услуги.

Банка Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, в том числе — используя различные акселерационные программы и хакатоны. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Так, например, летом 2023 года был проведен Хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором приняло участие свыше 250 команд. Банк регулярно входит в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который ежегодно готовит Фонд «Сколково».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.