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Банк Уралсиб завершил выплату страхового возмещения клиентам КИВИ Банка

Банк Уралсиб завершил выплаты страхового возмещения клиентам КИВИ Банка. Начиная с 30 августа 2024 года вкладчики могут обращаться за оформлением выплат в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Информацию о порядке выплаты возмещения вкладчики могут получить по телефону горячей линии АСВ 8-800-200-08-05, а также на официальном сайте Агентства.

Банк Уралсиб принимал заявления и выплачивал возмещение вкладчикам КИВИ Банка с 29 февраля по 29 августа 2024 года. Всего за этот период было выплачено 3,87 млрд рублей по заявлениям 9,4 тыс. вкладчиков. Выплаты получали физлица, индивидуальные предприниматели и юридические лица в пределах 1,4 млн рублей.

При этом скорость обработки заявлений клиентов КИВИ Банка в Уралсибе была высокой — в среднем выплаты производились в течение 10 — 20 минут после подачи заявления. Такие результаты достигнуты благодаря как отлаженности процессов непосредственно в банке Уралсиб, так и высокой степени согласованности действий с Агентством по страхованию вкладов и оперативной поддержке банка-агента по любым вопросам, касающимся организации выплат.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 августа 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1404 банкомата и 250 платежных терминалов.