Банк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинг в онлайн-банке для бизнеса

Банк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинговые продукты* в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Лизинг позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать автомобили, специальную технику и оборудование без существенного отвлечения оборотных средств.

Новый сервис доступен для клиентов банка — юрлиц и индивидуальных предпринимателей и позволяет направить заявку на финансирование в любое удобное время. Заявку можно оформить в разделе онлайн-банка «Сервисы» → «Лизинг для юр. лиц и ИП». Решение по заявке — в течение одного часа, возможно оформление с минимальным пакетом документов.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ » и по телефону 8-800-700-77-16.

*Услуги лизинга предоставляются ООО «Интерлизинг» ИНН: 7802131219, ОГРН: 1027801531031, подробнее на https://www.ileasing.ru/

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.