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Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц

Банк Уралсиб запустил для физлиц C2G-платежи в бюджет через Систему быстрых платежей в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн» (интернет-банк и мобильный банк*) — с использованием платежной ссылки, в том числе в виде QR-кода и УИН (уникальный идентификатор начисления).

Для совершения C2G-перевода СБП в «Уралсиб Онлайн», в зависимости от назначения и способа платежа, выберите:

  • Платежи и переводы → Перевести по реквизитам → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).
  • Платежи и переводы → Штрафы ГИБДД, Налоги → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).
  • Платежи и переводы → Госуслуги → Оплата по УИН (ввод УИН вручную).
  • Сканирование QR-кода — при сканировании QR с начислением, доступным к оплате по СБП C2G, автоматически открывается экран перевода через СБП C2G.
  • Раздел «Счета на оплату» — если начисление поддерживает оплату по СБП, сразу отображается экран перевода через СБП C2G.

Более подробно о платежах и переводах в онлайн-банке можно узнать в чате поддержки «Уралсиб Онлайн», или по телефону 8-800-250-57-57.

*мобильное приложение для Android версии не ниже 4.67

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.