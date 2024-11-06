Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб могут воспользоваться бесплатной опцией отложенного платежа в интернет-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Теперь платежи в рублях можно осуществлять будущей датой — в любой из восьми следующих календарных дней.

Сформируйте и подпишите платежное поручение в Уралсиб Бизнес Онлайн , выбрав дату исполнения — платёж будет автоматически исполнен в указанный срок.

Более подробно об услугах РКО и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.