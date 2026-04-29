Банк Уралсиб запустил новые вклады «Динамичный» и «Выгодный»

Банк Уралсиб предлагает новые срочные вклады в рублях «Динамичный» — с повышенной ставкой 20% в первые 60 дней, и «Выгодный» — с возможностью автоматической пролонгации.

« Динамичный » — вклад с дифференцированной ставкой: его срок разделен на три периода (1- 60 дней, 61-120 дней, 121-181 день), в каждом из которых действует свой размер ставки — 20,00%, 10,50% и 8,00% годовых соответственно. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей, а максимальная — 10 млн рублей. Срок размещения — 181 день.

« Выгодный » — вклад с возможностью выбора клиентом опции автоматической пролонгации договора вклада*. Его можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн"**. Ставка 12,90 — 13,00% годовых, в зависимости от суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 399 999,99 рублей. Срок размещения — 91 день.

По обоим вкладам выплата процентов — в конце срока, пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ ».

*Автоматическое продление вклада осуществляется по условиям и ставкам срочного вклада « Выгодный Про », действующим на дату продления договора вклада.

**Для клиентов с пакетом услуг Premium (Премиум) или Private (Прайвет) открытие вклада онлайн недоступно.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.