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Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»
Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать как ипотечный комбокредит (кредит по льготной и рыночной программам — если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку), так и рыночный кредит стороннего банка.

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать как ипотечный комбокредит (кредит по льготной и рыночной программам — если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку), так и рыночный кредит стороннего банка.

Новый выдаваемый кредит состоит из льготной и рыночной частей, максимальная совокупная сумма кредита — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 30 млн рублей, для остальных регионов — 15 млн рублей.

  • Рефинансирование комбокредита — можно рефинансировать комбокредит стороннего банка с льготной частью в сумме фактического остатка в пределах 12 млн рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн — для других регионов, и рыночной частью, превышающей этот лимит и составляющей от 10 до 60% в общей сумме нового кредита. Минимальная сумма кредита — 3 млн для всех регионов.
  • Рефинансирование рыночного кредита — новый кредит можно получить на сумму от 13 млн рублей (в том числе льготная часть 12 млн рублей) для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, от 6,5 млн рублей (в том числе льготная часть 6 млн рублей) — для других регионов. Рыночная часть — 1 — 18 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 0,5 — 9 млн рублей для других регионов.

Новый кредит выдается на срок от 3 до 30 лет, но не более остатка срока рефинансируемого кредита (при рефинансировании комбокредита на комбокредит). Полная стоимость кредита (ПСК) — 18,198% - 26,599% годовых. Ставка льготной части кредита — от 6,00% годовых, рыночной части кредита — от 18,50% годовых. Есть надбавка 1% при отсутствии страхования жизни. Средневзвешенная ставка — от 6,96 до 14,50% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на uralsib.ru в разделе Частным лицам/ Ипотека/Рефинансирование. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1143 банкомата.