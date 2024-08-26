Банк Уралсиб запустил корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne

Банк Уралсиб совместно с партнером Мedia-tel запустил корпоративный портал «Единое окно» на базе российской ESM-платформы SimpleOne. Данное решение позволит максимально автоматизировать процессы по работе с персоналом, а также обрабатывать все кадровые заявки в одной системе.

Внедренная система включает в себя портал самообслуживания «Единое окно», на котором реализованы основные кадровые процедуры и системный интерфейс. Благодаря инструментам визуального моделирования сотрудники банка могут самостоятельно настраивать и кастомизировать бизнес-процессы и формировать заявки для сотрудников.

«Основными критериями для выбора платформы были настраиваемый под задачи поддержки интерфейс исполнителей процессов и актуальный стек для развития сервисов. Интеграция по REST API позволяет нам гибко подключать различные платформы для единого ядра бизнес процессов», — отметила руководитель Дирекции автоматизации СРП Банка Уралсиб Елена Пугачёва.

Теперь обработка запросов и формирование задач стали проще в использовании. Единая система помогла заметно увеличить скорость принятия решений и согласований внутри банка, в том числе снизила трудозатраты в работе с документацией, позволив сформировать кадровый электронный документооборот на базе процессов согласования SimpleOne.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 августа 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1404 банкомата и 250 платежных терминалов.