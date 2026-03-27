Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Комбоипотека», объединяющую преимущества льготной и рыночной программы и позволяющую получить дополнительные заемные средства — в том случае, если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку жилья.

Кредитование по двум программам (льготной и рыночной) предоставляется в рамках одного кредитного договора — по средневзвешенной ставке. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,198% - 26,599%, минимальная ставка по кредиту в рамках программы «Комбоипотека» — 8,57% годовых.

Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей — для остальных регионов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.