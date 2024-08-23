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Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты покупок по QR-коду в платежном терминале

Банк Уралсиб предлагает своим новым бизнес-клиентам возможность принимать оплату товаров или услуг с помощью QR-кода в платежных терминалах. Код появляется на экране POS-терминала в момент оплаты. Покупатель открывает на смартфоне приложение своего банка, сканирует QR-код с помощью камеры, видит сумму покупки и нажимает «Оплатить».

Чтобы получать оплату таким способом, необходимо отметить этот пункт в онлайн-заявке в интернет-банке Уралсиб Бизнес Онлайн на подключение торгового эквайринга и установку оборудования. Оформление заявки происходит полностью дистанционно — клиент указывает все необходимые параметры и адреса для установки терминалов и подписывает заявку электронной подписью. Отслеживать статус исполнения заявки также можно в интернет-банке в специальном разделе «Заявки».

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг и удобные нефинансовые сервисы. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга банков (7 место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 августа 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1404 банкомата и 250 платежных терминалов.