Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
25°
Чтв, 29
26°
Птн, 30
25°
ЦБ USD 79.6 -0.02 29/05
ЦБ EUR 90.34 -0.56 29/05
Нал. USD 81.76 / 81.00 28/05 18:25
Нал. EUR 92.36 / 93.00 28/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
6 610
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
13 395
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
28 809
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
25 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб запустил бесплатный торговый эквайринг до конца лета

Банк Уралсиб запустил акцию «Эквайринг за 0%" для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — ее участники могут подключить бесплатный торговый эквайринг на 4 календарных месяца (включая месяц подключения) для оборотов до 300 тысяч рублей включительно. В акции могут участвовать новые клиенты, а также действующие клиенты банка, не имевшие торговых оборотов в течение 3 месяцев до начала акции.

При достижении оборота более 300 тысяч рублей в рамках календарного месяца ставка эквайринга автоматически устанавливается в размере 2,1% до конца текущего месяца. Нулевая ставка возобновляется с начала следующего календарного месяца в период проведения акции. Акция действует с 26 мая по 31 августа 2025 года включительно. По завершении акции ставка эквайринга устанавливается в размере 2,1%, процессинговая плата — согласно действующим тарифам банка.

Более подробно об условиях акции «Эквайринг за 0%" и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.