Банк Уралсиб запустил бесплатный торговый эквайринг до конца лета

Банк Уралсиб запустил акцию «Эквайринг за 0%" для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — ее участники могут подключить бесплатный торговый эквайринг на 4 календарных месяца (включая месяц подключения) для оборотов до 300 тысяч рублей включительно. В акции могут участвовать новые клиенты, а также действующие клиенты банка, не имевшие торговых оборотов в течение 3 месяцев до начала акции.

При достижении оборота более 300 тысяч рублей в рамках календарного месяца ставка эквайринга автоматически устанавливается в размере 2,1% до конца текущего месяца. Нулевая ставка возобновляется с начала следующего календарного месяца в период проведения акции. Акция действует с 26 мая по 31 августа 2025 года включительно. По завершении акции ставка эквайринга устанавливается в размере 2,1%, процессинговая плата — согласно действующим тарифам банка.

Более подробно об условиях акции «Эквайринг за 0%" и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , или по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.