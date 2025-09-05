Рязань
Банк Уралсиб запустил акцию «Зачисление по расписанию за 0%" по операциям эквайринга

Банк Уралсиб запустил акцию «Зачисление по расписанию за 0%" со специальными условиями для новых бизнес-клиентов — юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц с частной практикой. Им доступно бесплатное оперативное зачисление выручки по операциям эквайринга в течение трех календарных месяцев, начиная с четвертого месяца после заключения договора.

Участниками акции становятся новые клиенты*, которые заключили договор торгового эквайринга с одновременным подключением услуги «Зачисление по расписанию» и открыли в банке расчетно-кассовый счет с любыми пакетами услуг, кроме пакета «Стартовый».

Оперативное зачисление денег в день проведения расчетной операции происходит в автоматическом режиме: либо в 13.00 либо два раза в сутки — в 13.00 и в 17.00. Это позволяет клиентам управлять выручкой, избегая кассовых разрывов.

Стоимость услуги составит +0,1 процентных пункта к тарифу при подключении одного зачисления в день и +0,15 процентных пункта к тарифу при подключении двух зачислений в день. Тариф действует первые три месяца обслуживания, а затем возобновляется — начиная с седьмого месяца.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно.

Подробнее об акции — на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты — клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Зачисление по расписанию за 0%".

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.