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Банк Уралсиб запустил акцию «За полцены» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «За полцены» для новых бизнес-клиентов — с расчетно-кассовым обслуживанием за половину стоимости в течение 6 месяцев.

Принять участие в акции могут новые клиенты* (юрлица, индивидуальные предприниматели, физлица с частной практикой), открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный» или «Разумный». Первые 6 месяцев для них обслуживание по пакетам будет предоставляться со скидкой 50%: 345 рублей/мес. в пакете «Удобный» и 995 рублей/мес. в пакете «Разумный». После этого стоимость обслуживания составит 690 и 1990 рублей/мес. соответственно.

Акция действует с 1 июля по 30 ноября 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «За полцены» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты — клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «За полцены».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.