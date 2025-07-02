Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) — с бесплатными платежами в течение 3 месяцев после открытия расчетного счета.

Новые клиенты, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Максимальный» и опции «Много платежей +", могут в течение 3 месяцев бесплатно осуществлять платежи:

юрлицам и ИП — безлимитно;

физлицам от клиента-юрлица — до 3,5 млн рублей в месяц;

физлицам от клиента-ИП — до 3,75 млн рублей в месяц.

По истечении 3 месяцев бесплатного обслуживания стоимость опции «Много платежей +" составит 1990 рублей в месяц.

Акция действует с 1 июля по 30 ноября 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Много платежей» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты — клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих старту акции «Много платежей».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.