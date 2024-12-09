Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Ключ с выгодой»

Банк Уралсиб запустил акцию «Ключ с выгодой"* для клиентов малого бизнеса. В рамках акции юрлица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит на выгодных условиях по плавающей ставке — «ключевая ставка ЦБ РФ + 3,3 процентных пункта».

Принять участие в акции могут новые клиенты малого бизнеса, а также действующие клиенты банка, которые не использовали кредитные продукты в банке в течение последних шести месяцев. Ключевым условия для кредитования по выгодной ставке в рамках акции является перевод не менее 70% совокупных кредитовых оборотов клиента в Банк Уралсиб в течение 3 месяцев после выдачи кредита.

Кредитование предоставляется в виде возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии на оборотные или инвестиционные цели. Срок кредитования по льготной ставке — от 2 до 3 лет, сумма — от 20 млн рублей.

Акция проводится до 31 декабря 2024 года. Подробные условия участия в акции можно узнать у своего клиентского менеджера, или по телефону 8-800-700-77-16.

*Акция «Ключ с выгодой», срок — до 31.12.24, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — новых и действующих клиентов без действующего кредита в Банке в течение 6 месяцев до Акции. Предложение доступно по продуктам «Бизнес-Оборот», «Бизнес-Инвест». Лимит Акции ограничен. Подробнее по телефону 8-800-700-77-16. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.