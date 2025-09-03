Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» — каждый новый бизнес-клиент, открывший расчетный счет в российских и белорусских рублях, получает 3 месяца льготного обслуживания в подарок, включая:

бесплатное открытие счета в рублях РФ и белорусских рублях;

бесплатное ведение счета (при наличии операций в календарный месяц в рублях РФ и белорусских рублях);

Переводы в Беларусь: в российских рублях — 100 рублей РФ за перевод; в белорусских рублях — 100 рублей РФ за перевод.

Также для всех бизнес-клиентов, работающих в рамках ВЭД: бесплатная постановка на учет контракта или кредитного договора в день представления документов, профессиональная поддержка банка от экспертизы контракта до подбора маршрутизации перевода, сопровождение сделки клиента персональным валютным контролером от заключения до исполнения. Дополнительные сервисы по ВЭД на индивидуальных условиях: от поиска и проверки иностранного контрагента до осуществления таможенно-логистических услуг.

Участниками акции могут стать новые бизнес-клиенты Банка Уралсиб (юрлица и индивидуальные предприниматели), открывшие в период проведения акции расчетный счет с одновременным подключением специальных тарифов акции.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Подробнее об акции — на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.