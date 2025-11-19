Банк Уралсиб выступит генеральным партнером праздника русского балета в Кремлевском дворце

Банк Уралсиб продолжает традицию поддержки русского балета и в этом году выступает генеральным партнером концерта «Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета», который состоится 13 декабря 2025 года в Государственном Кремлёвском Дворце. Мероприятие организовано фестивалем «Нам нужен Дягилев» и продюсерским центром «БеллАрт Продакшн» при поддержке Центра культурной дипломатии Дипломатической академии МИД России и фонда гуманитарных инициатив «БРУКОФЕСТИВАЛЬФОНД».

Гостей концерта ждёт изысканная праздничная программа, в которой шедевры классической хореографии органично сочетаются со смелыми современными постановками. В мероприятии примут участие крупнейшие звезды российской балетной сцены: Элеонора Севенард, Михаил Лобухин, Семён Чудин, Оксана Скорик, Нина Капцова, Ксения Рыжкова, Кристина Захарова, Иван Михалев, Антон Осетров.

Главным героем вечера станет блистательный Денис Родькин, один из самых ярких артистов современного балета, лауреат престижных международных премий и исполнитель знаковых партий — Зигфрида, Базиля, Солора, Дезире, Альберта, Спартака, Щелкунчика, Хосе и целого ряда других. Его мастерство, сценическая харизма и глубина художественного воплощения давно и по достоинству оценены не только публикой, но и профессиональным сообществом.

Поддержка культурных проектов занимает важное место в социальной деятельности Банка Уралсиб. Так, в январе этого года при содействии банка состоялась премьера балета Алексея Кононова по повести Ф. М. Достоевского «Кроткая» на сцене Александринского театра.

