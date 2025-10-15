Банк Уралсиб возобновил прием вклада «Доход плюс» для новых клиентов

Банк Уралсиб возобновил прием вклада «Доход Плюс» в рублях для новых клиентов- физлиц*. Вклад можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».

Сумма вклада — от 2 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, ставка по вкладу составляет 15,60% годовых. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новый клиент: физическое лицо, которое никогда не открывало счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно, либо физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета. Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, либо с Пакетами услуг «Premium Light"/ «Premium».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1359 банкоматов.