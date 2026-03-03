Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге самых выгодных программ рефинансирования кредитов, который в феврале подготовил портал Выберу. ру . Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей ( на 01.01.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга аналитики учли ключевые параметры продуктов: величину ставок рефинансирования кредита и их диапазон, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, срок рефинансирования и максимальную сумму. Кроме того, на место в рейтинге повлияли условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, возможность онлайн-оформления и дистанционного погашения, а также ряд других критериев.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования и рефинансирования в Банке Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» , в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.