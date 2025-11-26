Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
506
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
827
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 645
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 626
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 (2-е место) рейтинга лучших кредитов наличными в ноябре, по версии портала Выберу. ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01.10.2025 года.

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие опции для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 ноября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1377 банкоматов.