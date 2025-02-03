Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ за 2024 год. Исследование было представлено авторитетным сервисом управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс. В общем зачете Уралсиб занимает 48 место в рейтинге, в банковском — входит в Топ-10.

Участники в рейтинге ранжировались согласно величине их индекса цитируемости — качественного показателя, учитывающего, прежде всего, влиятельность СМИ, которые пишут о компании, и роль компании в публикациях (главная или второстепенная). Также в рейтинге приводятся данные по каждому участнику о количестве упоминаний в СМИ и охвате аудитории. Так, количество упоминаний Банка Уралсиб в СМИ в 2024 году выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, значение индекса заметности увеличилось на 7%.

«СКАН-Интерфакс» — система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. В настоящее время СКАН анализирует более 75 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2024.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.