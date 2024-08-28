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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга самых выгодных банков для открытия вклада

Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных банков для открытия вклада в августе 2024 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 50 крупнейших банков по активам, у которых есть хотя бы один офис в Москве, по состоянию на 19.08.2024 года.

Банки в нем ранжированы исходя из предлагаемой максимальной доходности по розничным вкладам в рублях для массового сегмента. При составлении рейтинга эксперты портала учитывали только фиксированные ставки и общедоступные вклады, не рассматривая предложения, предназначенные для отдельных клиентских сегментов (зарплатных, пенсионеров, премиальных). Также из анализа были исключены совместные продукты кредитных организаций и сторонних компаний — анализировались только вклады, которые не требуют дополнительных действий (например, регистрации на стороннем ресурсе) или обязательной покупки дополнительных продуктов (например, страховых).

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 августа 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1404 банкомата и 250 платежных терминалов.