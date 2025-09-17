Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на новые автомобили по версии портала Выберу. ру . Эксперты представили наиболее выгодные программы кредитования в сентябре на покупку новых машин в банках страны из Топ-50 по размерам кредитных портфелей ( на 01.08.2025 года).

При составлении рейтинга аналитики портала изучили процентные ставки по кредитам и их диапазон, величину первоначального взноса, полную стоимость кредита и его срок, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, они учитывали условия снижения ставки, включая платную опцию, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также ряд других параметров.

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.