Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
3 часа назад
211
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 726
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 983
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 429
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга кредитов наличными за 2025 год

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в 2025 году, по версии портала Выберу. ру. В него вошли наиболее выгодные предложения крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля на 01.12.2025 года.

При составлении итогового рейтинга аналитики портала учли все накопленные в регулярных ежемесячных исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры кредитов наличными в банковских линейках. Эксперты провели комплексное ранжирование, изучив ключевые критерии продуктов: размер процентной ставки, сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита (ПСК), требования к залогу и страхованию, возможность онлайн-оформления и досрочного погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 января 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1403 банкомата.