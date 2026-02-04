Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга автокредитов на автомобили с пробегом за 2025 год

Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших автокредитов на покупку автомобиля с пробегом — итоговое исследование за 2025 год подготовил портал Выберу. ру .

При составлении итогового рейтинга аналитики портала учли все накопленные в регулярных тематических исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры автокредитов в банковских линейках.

При ранжировании были учтены ключевые критерии продуктов, включая процентные ставки по кредитам и их диапазон, величину первоначального взноса и максимальную сумму кредита, срок кредитования и размер ежемесячных платежей, полную стоимость кредита, а также ряд других параметров.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. По итогам 2025 года автокредитный портфель банка увеличился в 1,5 раза, а рост объемов автокредитования составил 26% по сравнению с 2024 годом.

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров- партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.