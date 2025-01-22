Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) лучших кредитов наличными по итогам 2024 года, который подготовил
В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) лучших кредитов наличными по итогам 2024 года, который подготовил
В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов