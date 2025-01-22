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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) лучших кредитов наличными по итогам 2024 года, который подготовил портал Выберу.ру. Итоговый рейтинг был составлен на базе ежемесячных аналитических исследований портала по данной тематике, в нем эксперты учли накопленные за год позиции банков-лидеров.

В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.12.2024 г.). При составлении рейтинга аналитики портала провели комплексное ранжирование по основным параметрам, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок кредитования, стоимость личного страхования, если оно необходимо для понижения ставки, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывались наличие опции для понижения ставки, возможность онлайн-оформления кредита и ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов