Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
-4°
Срд, 26
-4°
Чтв, 27
-1°
ЦБ USD 86.63 -1.58 26/02
ЦБ EUR 90.94 -1.58 26/02
Нал. USD 92.00 / 89.19 25/02 18:25
Нал. EUR 94.01 / 96.26 25/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
6 часов назад
478
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
5 627
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
7 639
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
15 032
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными для пенсионеров

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными для пенсионеров в феврале 2024 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.01.2025 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как предельный возрастной лимит для заёмщика, размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также максимальная сумма кредита и срок кредитования, необходимость подтверждения доходов и личного страхования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывались наличие опции для понижения ставки, возможность онлайн-оформления кредита и ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.