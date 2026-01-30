Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга цифровой зрелости банков

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 (12 место) итогового рейтинга цифровой зрелости банков, представленного в рамках
Исследование подготовили агентство цифрового аудита SDI360, разработчик программных продуктов Naumen, консалтинговое агентство DMGlobal, финансовый маркетплейс «Сравни» — в сотрудничестве с компаниями, специализирующимися в ключевых областях цифровизации: мобильная и веб-разработка, SEO, контент-маркетинг и управление репутацией.
Это национальный бенчмарк, охвативший 35 ведущих розничных банков в более чем 25 точках дистанционного взаимодействия с клиентами — от привлечения и продажи до поддержки и лояльности. Авторы исследования изучили представленность и продвижение банков в цифровой среде, онлайн-продажи через маркетплейсы, клиентское обслуживание по телефону и в чатах, зрелость клиентского опыта с учетом персональной выгоды и управления репутацией. На основе анализа полученных данных был построен итоговый рейтинг банков с самым зрелым клиентским опытом в цифровых каналах и дистанционных коммуникациях.
Также Банк Уралсиб получил награду от Сравни. ру в партнерской номинации «За внедрение инновационных технологий сотрудничества». Презентация результатов исследования CX Digital & Distant Index и награждение победителей в различных номинациях прошли 29 января в Москве.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 января 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1403 банкомата.
