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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройке

Программа «Новостройки» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ для покупки квартиры на первичном рынке, который подготовил портал Банкирос.ру.

Эксперты портала сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках при сумме кредита от 10 миллионов рублей и сроке 20 лет. В ходе исследования аналитики учитывали такие критерии, как сумма ежемесячного платежа, величина процентных ставок по кредитам, наличие допуслуг, влияющих на стоимость кредита, требования к возрасту и месту регистрации заемщика и ряд других параметров. В итоговый рейтинг включены кредиты на новостройки и строящееся жилье. В него не вошли ипотечные продукты, по которым не была указана максимальная процентная ставка.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями ипотечного кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.